DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Lohnende DocMorris-Anlage?
|
13.02.2026 10:03:58
SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der DocMorris-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,01 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DocMorris-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,103 DocMorris-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 63,23 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Anteils am 12.02.2026 auf 5,70 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 36,77 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von DocMorris belief sich zuletzt auf 271,88 Mio. CHF. Am 06.07.2017 wurden DocMorris-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der DocMorris-Aktie lag damals bei 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
