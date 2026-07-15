SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen DOTTIKON ES-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden DOTTIKON ES-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 38,18 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hat, hat nun 261,884 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.07.2026 auf 268,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70 184,96 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 601,85 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von DOTTIKON ES bezifferte sich zuletzt auf 3,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at