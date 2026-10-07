DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|DOTTIKON ES-Investment im Blick
|
07.10.2026 10:03:42
SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 37,49 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 266,705 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 68 143,16 CHF, da sich der Wert einer DOTTIKON ES-Aktie am 06.10.2026 auf 255,50 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 581,43 Prozent.
Der Börsenwert von DOTTIKON ES belief sich jüngst auf 3,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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