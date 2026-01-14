SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen DOTTIKON ES-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 14.01.2023 wurde das DOTTIKON ES-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 268,50 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,372 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 355,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,22 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,22 Prozent gesteigert.

Der DOTTIKON ES-Wert an der Börse wurde auf 4,95 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

