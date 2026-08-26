DOTTIKON ES Aktie

DOTTIKON ES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713

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Langfristige Performance 26.08.2026 10:03:29

SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DOTTIKON ES-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die DOTTIKON ES-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 217,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 46,083 DOTTIKON ES-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 718,89 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Anteils am 25.08.2026 auf 276,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,19 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von DOTTIKON ES belief sich jüngst auf 3,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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