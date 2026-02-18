DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|Langfristige Investition
|
18.02.2026 10:04:02
SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem DOTTIKON ES-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 197,21 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50,707 DOTTIKON ES-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.02.2026 gerechnet (337,00 CHF), wäre das Investment nun 17 088,37 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 70,88 Prozent.
DOTTIKON ES wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,63 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DOTTIKON ES HOLDING AG
Analysen zu DOTTIKON ES HOLDING AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DOTTIKON ES HOLDING AG
|374,50
|0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.