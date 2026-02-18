SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DOTTIKON ES-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem DOTTIKON ES-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 197,21 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50,707 DOTTIKON ES-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.02.2026 gerechnet (337,00 CHF), wäre das Investment nun 17 088,37 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 70,88 Prozent.

DOTTIKON ES wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,63 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at