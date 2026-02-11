DOTTIKON ES Aktie
SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DOTTIKON ES-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 274,00 CHF wert. Bei einem DOTTIKON ES-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,650 DOTTIKON ES-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 332,12 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Papiers am 10.02.2026 auf 365,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,21 Prozent zugenommen.
Der DOTTIKON ES-Wert an der Börse wurde auf 4,99 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
