WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713

Rentable DOTTIKON ES-Investition? 31.12.2025 10:04:40

SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DOTTIKON ES-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DOTTIKON ES-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem DOTTIKON ES-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 20,66 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investierten, hätten nun 484,079 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 348,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 168 701,66 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 587,02 Prozent vermehrt.

Alle DOTTIKON ES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

