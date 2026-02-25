DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|Rentable DOTTIKON ES-Investition?
|
25.02.2026 10:04:07
SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DOTTIKON ES-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 25.02.2016 wurde die DOTTIKON ES-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des DOTTIKON ES-Papiers betrug an diesem Tag 20,52 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,873 DOTTIKON ES-Aktien. Die gehaltenen DOTTIKON ES-Aktien wären am 24.02.2026 1 708,11 CHF wert, da der Schlussstand 350,50 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 608,11 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von DOTTIKON ES belief sich zuletzt auf 4,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
