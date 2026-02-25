DOTTIKON ES Aktie

DOTTIKON ES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable DOTTIKON ES-Investition? 25.02.2026 10:04:07

SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DOTTIKON ES-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in DOTTIKON ES-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 25.02.2016 wurde die DOTTIKON ES-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des DOTTIKON ES-Papiers betrug an diesem Tag 20,52 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,873 DOTTIKON ES-Aktien. Die gehaltenen DOTTIKON ES-Aktien wären am 24.02.2026 1 708,11 CHF wert, da der Schlussstand 350,50 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 608,11 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von DOTTIKON ES belief sich zuletzt auf 4,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DOTTIKON ES HOLDING AG

mehr Nachrichten