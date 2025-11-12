SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in DOTTIKON ES-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem DOTTIKON ES-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 239,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,175 DOTTIKON ES-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 306,89 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Papiers am 11.11.2025 auf 313,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 30,69 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von DOTTIKON ES belief sich zuletzt auf 4,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at