DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|Langfristige Anlage
|
12.11.2025 10:03:49
SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem DOTTIKON ES-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 239,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,175 DOTTIKON ES-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 306,89 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Papiers am 11.11.2025 auf 313,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 30,69 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von DOTTIKON ES belief sich zuletzt auf 4,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!