DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|DOTTIKON ES-Anlage im Blick
|
24.06.2026 10:03:49
SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der DOTTIKON ES-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 288,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 34,662 DOTTIKON ES-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 636,05 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Papiers am 23.06.2026 auf 278,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,64 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von DOTTIKON ES belief sich zuletzt auf 3,95 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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