DOTTIKON ES Aktie

DOTTIKON ES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DOTTIKON ES-Anlage im Blick 24.06.2026 10:03:49

SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen DOTTIKON ES-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der DOTTIKON ES-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 288,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 34,662 DOTTIKON ES-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 636,05 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Papiers am 23.06.2026 auf 278,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,64 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von DOTTIKON ES belief sich zuletzt auf 3,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DOTTIKON ES HOLDING AG

mehr Nachrichten

Analysen zu DOTTIKON ES HOLDING AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DOTTIKON ES HOLDING AG 306,00 1,32% DOTTIKON ES HOLDING AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Minus -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch tiefer. Die asiatischen Börsen tendierten zur Wochenmitte mehrheitlich fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen