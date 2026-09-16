DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|Lohnende DOTTIKON ES-Anlage?
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16.09.2026 10:03:41
SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DOTTIKON ES-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 16.09.2025 wurde die DOTTIKON ES-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 299,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,445 DOTTIKON ES-Aktien im Depot. Die gehaltenen DOTTIKON ES-Aktien wären am 15.09.2026 8 762,54 CHF wert, da der Schlussstand 262,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 12,37 Prozent.
DOTTIKON ES markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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