SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen DOTTIKON ES-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie betrug an diesem Tag 183,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,464 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.04.2026 auf 348,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 904,37 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 90,44 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für DOTTIKON ES eine Börsenbewertung in Höhe von 4,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at