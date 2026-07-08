SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in DOTTIKON ES eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen DOTTIKON ES-Anteile an diesem Tag bei 262,00 CHF. Bei einem DOTTIKON ES-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,817 DOTTIKON ES-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.07.2026 auf 271,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 036,26 CHF wert. Damit wäre die Investition 3,63 Prozent mehr wert.

DOTTIKON ES erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at