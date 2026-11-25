DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|Performance unter der Lupe
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25.11.2026 10:03:42
SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
DOTTIKON ES-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 294,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DOTTIKON ES-Aktie investiert, befänden sich nun 0,340 DOTTIKON ES-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,13 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Papiers am 24.11.2026 auf 288,50 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 1,87 Prozent.
Insgesamt war DOTTIKON ES zuletzt 3,94 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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