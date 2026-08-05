SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren DOTTIKON ES-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DOTTIKON ES-Anteile bei 294,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,014 DOTTIKON ES-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 506,80 CHF, da sich der Wert einer DOTTIKON ES-Aktie am 04.08.2026 auf 279,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 4,93 Prozent vermindert.

DOTTIKON ES war somit zuletzt am Markt 3,83 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at