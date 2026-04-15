Edisun Power Europe Aktie

Edisun Power Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 15.04.2026 10:04:18

SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edisun Power Europe-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Edisun Power Europe-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Edisun Power Europe-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Edisun Power Europe-Aktie bei 44,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,624 Edisun Power Europe-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Edisun Power Europe-Aktie auf 70,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 583,71 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 58,37 Prozent erhöht.

Am Markt war Edisun Power Europe jüngst 75,69 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Edisun Power Europe AG

mehr Nachrichten