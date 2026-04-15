SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edisun Power Europe-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Edisun Power Europe-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Edisun Power Europe-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Edisun Power Europe-Aktie bei 44,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,624 Edisun Power Europe-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Edisun Power Europe-Aktie auf 70,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 583,71 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 58,37 Prozent erhöht.

Am Markt war Edisun Power Europe jüngst 75,69 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at