Edisun Power Europe Aktie

Edisun Power Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404

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Langfristige Investition 28.10.2026 10:03:56

SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Edisun Power Europe-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Edisun Power Europe-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 57,20 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 174,825 Edisun Power Europe-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 517,48 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Papiers am 27.10.2026 auf 71,60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 25,17 Prozent vermehrt.

Edisun Power Europe erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 82,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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