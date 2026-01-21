Edisun Power Europe Aktie

Edisun Power Europe

WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404

Edisun Power Europe-Performance im Blick 21.01.2026 10:04:21

SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Edisun Power Europe-Investment gewesen.

Am 21.01.2025 wurde die Edisun Power Europe-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 41,80 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investierten, hätten nun 23,923 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Edisun Power Europe-Papiers auf 57,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 368,42 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,84 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Edisun Power Europe betrug jüngst 66,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

