SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Edisun Power Europe-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 36,75 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investierten, hätten nun 272,135 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Edisun Power Europe-Aktie auf 67,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 396,32 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 83,96 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Edisun Power Europe bezifferte sich zuletzt auf 79,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at