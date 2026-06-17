SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Edisun Power Europe-Investment verlieren können.

Am 17.06.2023 wurde das Edisun Power Europe-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 114,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,772 Edisun Power Europe-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 67,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 592,98 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,70 Prozent verringert.

Edisun Power Europe war somit zuletzt am Markt 76,53 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at