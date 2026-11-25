Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Edisun Power Europe-Performance
|
25.11.2026 10:03:42
SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor einem Jahr abgeworfen
Am 25.11.2025 wurde die Edisun Power Europe-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 51,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Edisun Power Europe-Aktie investiert, befänden sich nun 1,961 Edisun Power Europe-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Edisun Power Europe-Papiere wären am 24.11.2026 145,10 CHF wert, da der Schlussstand 74,00 CHF betrug. Mit einer Performance von +45,10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Edisun Power Europe wurde am Markt mit 84,60 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Edisun Power Europe AG
|
25.11.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
25.11.26
|SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
25.11.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
19.11.26
|SPI aktuell: SPI beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.11.26
|SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edisun Power Europe von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
11.11.26
|SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Edisun Power Europe von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
10.11.26
|Börse Zürich in Grün: SPI steigt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Edisun Power Europe AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Edisun Power Europe AG
|73,00
|-1,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: ATX und DAX schließen kräftig im Minus -- US-Börsen schließen über ihren Tagestiefs -- Asiens Börsen letztlich tief in der Verlustzone
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich zur Wochenmitte deutlich leichter. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.