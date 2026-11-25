Bei einem frühen Edisun Power Europe-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 25.11.2025 wurde die Edisun Power Europe-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 51,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Edisun Power Europe-Aktie investiert, befänden sich nun 1,961 Edisun Power Europe-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Edisun Power Europe-Papiere wären am 24.11.2026 145,10 CHF wert, da der Schlussstand 74,00 CHF betrug. Mit einer Performance von +45,10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Edisun Power Europe wurde am Markt mit 84,60 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at