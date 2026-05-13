Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Profitabler Edisun Power Europe-Einstieg?
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13.05.2026 10:04:04
SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Edisun Power Europe-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Edisun Power Europe-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Edisun Power Europe-Anteile bei 43,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Edisun Power Europe-Papier investiert hätte, hätte er nun 229,885 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.05.2026 auf 69,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 045,98 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +60,46 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Edisun Power Europe eine Börsenbewertung in Höhe von 80,23 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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