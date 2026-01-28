SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Edisun Power Europe-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Edisun Power Europe-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Edisun Power Europe-Papier bei 117,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 85,106 Edisun Power Europe-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 61,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 191,49 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 5 191,49 CHF, was einer negativen Performance von 48,09 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Edisun Power Europe belief sich zuletzt auf 70,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at