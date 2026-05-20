SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Edisun Power Europe-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Edisun Power Europe-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Edisun Power Europe-Aktie letztlich bei 116,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,862 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 19.05.2026 56,55 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 65,60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43,45 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Edisun Power Europe einen Börsenwert von 72,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at