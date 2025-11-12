Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Lohnende Edisun Power Europe-Anlage?
|
12.11.2025 10:03:49
SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edisun Power Europe von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die Edisun Power Europe-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 102,50 CHF. Bei einem Edisun Power Europe-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,756 Edisun Power Europe-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2025 auf 50,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 487,80 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,22 Prozent abgenommen.
Alle Edisun Power Europe-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 57,74 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
