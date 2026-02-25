Edisun Power Europe Aktie

Edisun Power Europe-Investition im Blick 25.02.2026 10:04:07

SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Edisun Power Europe-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Edisun Power Europe-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Edisun Power Europe-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Edisun Power Europe-Anteile letztlich bei 119,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,840 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.02.2026 53,61 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 63,80 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 46,39 Prozent.

Edisun Power Europe markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 73,67 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

