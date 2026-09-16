SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Edisun Power Europe-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Edisun Power Europe-Einstiegs gewesen.

Am 16.09.2021 wurde die Edisun Power Europe-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Edisun Power Europe-Aktie bei 135,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 73,801 Edisun Power Europe-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (70,80 CHF), wäre die Investition nun 5 225,09 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 5 225,09 CHF, was einer negativen Performance von 47,75 Prozent entspricht.

Alle Edisun Power Europe-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 80,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at