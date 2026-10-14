SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Edisun Power Europe-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Edisun Power Europe eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Edisun Power Europe-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Edisun Power Europe-Aktie an diesem Tag 132,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Edisun Power Europe-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,758 Edisun Power Europe-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 53,33 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Papiers am 13.10.2026 auf 70,40 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 46,67 Prozent verringert.

Edisun Power Europe wurde jüngst mit einem Börsenwert von 80,97 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at