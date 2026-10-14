Edisun Power Europe Aktie

Edisun Power Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Edisun Power Europe-Investment? 14.10.2026 10:05:04

SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Edisun Power Europe-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Edisun Power Europe eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Edisun Power Europe-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Edisun Power Europe-Aktie an diesem Tag 132,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Edisun Power Europe-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,758 Edisun Power Europe-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 53,33 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Papiers am 13.10.2026 auf 70,40 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 46,67 Prozent verringert.

Edisun Power Europe wurde jüngst mit einem Börsenwert von 80,97 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Edisun Power Europe AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Edisun Power Europe AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Edisun Power Europe AG 70,40 0,00% Edisun Power Europe AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen