SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Edisun Power Europe-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Edisun Power Europe-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 112,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Edisun Power Europe-Aktie investiert, befänden sich nun 88,889 Edisun Power Europe-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 382,22 CHF, da sich der Wert einer Edisun Power Europe-Aktie am 06.10.2026 auf 71,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,18 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Edisun Power Europe belief sich zuletzt auf 81,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at