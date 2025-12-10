Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Profitabler Edisun Power Europe-Einstieg?
|
10.12.2025 10:04:06
SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Edisun Power Europe-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Edisun Power Europe-Aktie an diesem Tag bei 118,50 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 84,388 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 421,94 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Anteils am 09.12.2025 auf 52,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 55,78 Prozent.
Der Börsenwert von Edisun Power Europe belief sich zuletzt auf 60,07 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
