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EFG International Aktie

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WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228

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Ausschüttung im Blick 23.03.2026 10:02:43

SPI-Wert EFG International-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet EFG International Aktionären eine Freude

SPI-Wert EFG International-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet EFG International Aktionären eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich EFG International-Aktionäre über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier EFG International am 20.03.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,65 CHF für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 8,33 Prozent an.

EFG International-Dividendenrendite im Fokus

Das EFG International-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 17,44 CHF. Am heutigen Montag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das EFG International-Papier. Der Dividendenabschlag kann den EFG International-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenauszahlung an die EFG International-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet der EFG International-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3,41 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,56 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der EFG International-Kurs via SIX SX 21,96 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 45,80 Prozent besser entwickelt als der EFG International-Kurs.

EFG International- Dividendenprognose

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0,74 CHF aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,22 Prozent steigen.

EFG International-Grunddaten

EFG International ist ein SPI-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 5,273 Mrd. CHF. Das EFG International-KGV beträgt aktuell 17,97. Im Jahr 2025 erwirtschaftete EFG International einen Umsatz von 2,597 Mrd.CHF sowie ein EPS von 1,03 CHF.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: EFG International AG

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