EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|Ausschüttung im Blick
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23.03.2026 10:02:43
SPI-Wert EFG International-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet EFG International Aktionären eine Freude
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier EFG International am 20.03.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,65 CHF für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 8,33 Prozent an.
EFG International-Dividendenrendite im Fokus
Das EFG International-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 17,44 CHF. Am heutigen Montag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das EFG International-Papier. Der Dividendenabschlag kann den EFG International-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenauszahlung an die EFG International-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet der EFG International-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3,41 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,56 Prozent.
Kursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr hat der EFG International-Kurs via SIX SX 21,96 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 45,80 Prozent besser entwickelt als der EFG International-Kurs.
EFG International- Dividendenprognose
Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0,74 CHF aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,22 Prozent steigen.
EFG International-Grunddaten
EFG International ist ein SPI-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 5,273 Mrd. CHF. Das EFG International-KGV beträgt aktuell 17,97. Im Jahr 2025 erwirtschaftete EFG International einen Umsatz von 2,597 Mrd.CHF sowie ein EPS von 1,03 CHF.
Redaktion finanzen.at
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