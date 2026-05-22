SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EFG International von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in EFG International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 22.05.2016 wurde die EFG International-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren EFG International-Anteile 5,61 CHF wert. Bei einem EFG International-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 178,253 EFG International-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.05.2026 3 008,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,88 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 200,89 Prozent zugenommen.

EFG International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at