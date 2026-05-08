EFG International Aktie

EFG International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228

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Langfristige Performance 08.05.2026 10:03:59

SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EFG International von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EFG International-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das EFG International-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,63 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 158,749 EFG International-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 07.05.2026 19 652,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,96 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 96,52 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete EFG International eine Marktkapitalisierung von 5,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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