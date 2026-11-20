EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|EFG International-Anlage
|
20.11.2026 10:03:33
SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EFG International von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem EFG International-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,36 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die EFG International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,653 EFG International-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 160,81 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Anteils am 19.11.2026 auf 16,66 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,81 Prozent vermehrt.
Am Markt war EFG International jüngst 5,18 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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