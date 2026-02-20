SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EFG International von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen EFG International-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die EFG International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 6,31 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,848 EFG International-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 301,74 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Papiers am 19.02.2026 auf 19,04 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 201,74 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete EFG International eine Marktkapitalisierung von 5,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at