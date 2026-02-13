EFG International Aktie

EFG International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228

Profitables EFG International-Investment? 13.02.2026 10:03:58

SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EFG International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren EFG International-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem EFG International-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,56 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 168,224 EFG International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.02.2026 gerechnet (18,40 CHF), wäre das Investment nun 21 495,33 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 114,95 Prozent.

Der Marktwert von EFG International betrug jüngst 5,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

