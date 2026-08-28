EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|Langfristige Investition
|
28.08.2026 10:03:39
SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EFG International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit EFG International-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,02 CHF. Bei einem EFG International-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,980 EFG International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 16,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 161,68 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 161,68 CHF entspricht einer Performance von +61,68 Prozent.
Der EFG International-Wert an der Börse wurde auf 4,93 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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