SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EFG International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen EFG International-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden EFG International-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 7,08 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 141,243 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 483,05 CHF, da sich der Wert einer EFG International-Aktie am 19.03.2026 auf 17,58 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 148,31 Prozent vermehrt.

EFG International war somit zuletzt am Markt 5,30 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at