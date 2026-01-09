EFG International Aktie
SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EFG International-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 09.01.2025 wurde das EFG International-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die EFG International-Aktie bei 13,18 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,587 EFG International-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der EFG International-Aktie auf 19,82 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 150,38 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +50,38 Prozent.
Zuletzt ergab sich für EFG International eine Börsenbewertung in Höhe von 5,98 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
