SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel hätte eine Investition in EFG International von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen EFG International-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 11.09.2016 wurde das EFG International-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 4,92 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2 032,520 EFG International-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 15,68 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31 869,92 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 218,70 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte EFG International einen Börsenwert von 4,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at