EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|Rentable EFG International-Investition?
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24.04.2026 10:03:40
SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EFG International-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 24.04.2016 wurde die EFG International-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das EFG International-Papier bei 6,09 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,420 EFG International-Anteilen. Die gehaltenen EFG International-Aktien wären am 23.04.2026 277,50 CHF wert, da der Schlussstand 16,90 CHF betrug. Die Steigerung von 100 CHF zu 277,50 CHF entspricht einer Performance von +177,50 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von EFG International belief sich zuletzt auf 5,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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