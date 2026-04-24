SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EFG International-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EFG International-Aktie gebracht.

Am 24.04.2016 wurde die EFG International-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das EFG International-Papier bei 6,09 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,420 EFG International-Anteilen. Die gehaltenen EFG International-Aktien wären am 23.04.2026 277,50 CHF wert, da der Schlussstand 16,90 CHF betrug. Die Steigerung von 100 CHF zu 277,50 CHF entspricht einer Performance von +177,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EFG International belief sich zuletzt auf 5,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at