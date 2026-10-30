EFG International Aktie

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WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228

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Lohnende EFG International-Investition? 30.10.2026 10:03:36

SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EFG International-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in EFG International eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades EFG International-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,43 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,552 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 16,14 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 251,01 CHF wert. Mit einer Performance von +151,01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der EFG International-Wert an der Börse wurde auf 4,95 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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