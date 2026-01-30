SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EFG International von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen EFG International-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das EFG International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der EFG International-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,94 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,186 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.01.2026 219,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 19,64 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 119,69 Prozent gesteigert.

Der EFG International-Wert an der Börse wurde auf 5,95 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at