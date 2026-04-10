SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EFG International von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das EFG International-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das EFG International-Papier bei 9,01 CHF. Bei einem EFG International-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 110,988 EFG International-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der EFG International-Aktie auf 17,64 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 957,82 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95,78 Prozent vermehrt.

EFG International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at