EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|Frühes Investment
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03.07.2026 10:04:07
SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EFG International von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit EFG International-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die EFG International-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111,111 EFG International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des EFG International-Papiers auf 16,52 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 835,56 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 83,56 Prozent zugenommen.
Alle EFG International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,91 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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