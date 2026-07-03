SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EFG International von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in EFG International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit EFG International-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die EFG International-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111,111 EFG International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des EFG International-Papiers auf 16,52 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 835,56 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 83,56 Prozent zugenommen.

Alle EFG International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at