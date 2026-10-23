EFG International Aktie

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WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228

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Rentabler EFG International-Einstieg? 23.10.2026 10:03:37

SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EFG International von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in EFG International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das EFG International-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,54 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die EFG International-Aktie investiert, befänden sich nun 948,767 EFG International-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 15,96 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 142,31 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,42 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte EFG International einen Börsenwert von 4,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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