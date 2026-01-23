SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EFG International von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in EFG International-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden EFG International-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das EFG International-Papier letztlich bei 6,22 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 607,717 EFG International-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 32 154,34 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Anteils am 22.01.2026 auf 20,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 221,54 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von EFG International belief sich jüngst auf 5,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at