SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EFG International von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in EFG International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 02.10.2021 wurden EFG International-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das EFG International-Papier bei 6,73 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die EFG International-Aktie investiert, befänden sich nun 1 485,884 EFG International-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 15,76 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 417,53 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 134,18 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte EFG International einen Börsenwert von 4,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at