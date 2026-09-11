Elma Electronic Aktie

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WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162

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Langfristige Investition 11.09.2026 10:03:35

SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elma Electronic-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Elma Electronic gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Elma Electronic-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Elma Electronic-Anteile 359,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,279 Elma Electronic-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 367,69 CHF, da sich der Wert eines Elma Electronic-Anteils am 10.09.2026 auf 1 320,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 267,69 Prozent vermehrt.

Elma Electronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 301,74 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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